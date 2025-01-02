Трамвайную систему модернизируют в Таганроге

Администрация Таганрога подписала концессионное соглашение с компанией «Синара-ГТР Таганрог». Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По ее словам, это стала первая в России транспортная концессия, которая направлена на модернизацию всей трамвайной городской сети.
— С первого января начата перевозка пассажиров по Концессионному соглашению. Оно заключено на 30 лет, — отметила Светлана Камбулова.
Напомним, в приморском городе проект стартовал в мае 2021 года. Модернизация стала возможна при поддержке Председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.