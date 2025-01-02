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Трамвайную систему модернизируют в Таганроге

С января трамваи в Таганроге стали ходить по концессионному соглашению.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Таганрога подписала концессионное соглашение с компанией «Синара-ГТР Таганрог». Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

По ее словам, это стала первая в России транспортная концессия, которая направлена на модернизацию всей трамвайной городской сети.

— С первого января начата перевозка пассажиров по Концессионному соглашению. Оно заключено на 30 лет, — отметила Светлана Камбулова.

Напомним, в приморском городе проект стартовал в мае 2021 года. Модернизация стала возможна при поддержке Председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.