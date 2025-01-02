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В Башкирии на горнолыжном курорте в Абзаково ввели туристический налог

На горнолыжном курорте Абзаково в Башкирии ввели туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года на популярном горнолыжном курорте Абзаково в Башкирии вводится туристический налог. Соответствующее решение принял местный сельсовет. В наступившем году он составит 1% от стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей в сутки.

В дальнейшем размер туристического налога в Абзаково будет расти каждый год и к 2029 году он составит уже 5% от стоимости проживания в гостинице.

Туристический налог будет действовать для гостиниц и отелей, зарегистрированных в специальном реестре. Все деньги, полученные от налога, будут направлены на развитие инфраструктуры и улучшение условий для туристов.

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