В Башкирии на горнолыжном курорте в Абзаково ввели туристический налог

С 1 января 2025 года на популярном горнолыжном курорте Абзаково в Башкирии вводится туристический налог. Соответствующее решение принял местный сельсовет. В наступившем году он составит 1% от стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей в сутки.