В Башкирии на горнолыжном курорте в Абзаково ввели туристический налог

С 1 января 2025 года на популярном горнолыжном курорте Абзаково в Башкирии вводится туристический налог. Соответствующее решение принял местный сельсовет. В наступившем году он составит 1% от стоимости проживания в гостинице, но не менее 100 рублей в сутки.
В дальнейшем размер туристического налога в Абзаково будет расти каждый год и к 2029 году он составит уже 5% от стоимости проживания в гостинице.
Туристический налог будет действовать для гостиниц и отелей, зарегистрированных в специальном реестре. Все деньги, полученные от налога, будут направлены на развитие инфраструктуры и улучшение условий для туристов.
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