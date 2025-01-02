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Волгоградцам рассказали, как уберечься от сбивающего с ног ветра

Региональное ГУ МЧС информирует о разбушевавшейся стихии и дает рекомендации в ветреную погоду.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Reuters

Ввиду усиления ветровой нагрузки экстренные службы рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Находясь за рулем автомобиля, будьте внимательны и проявляйте осторожность. Парковать машину в ветреную погоду стоит в безопасных местах, вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций, которых стоит избегать и при движении пешим ходом.

Держитесь дальше от рекламных щитов и шатких объектов, представляющих потенциальную угрозу. Также будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра и следите за местоположением.

В случае необходимости обратитесь за помощью, позвонив по номерам «101» или «112».

МЧС