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Утром 2 января в Таганроге объявили отбой беспилотной опасности

Всю ночь в Таганроге была воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге в ночь с первого на второе января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом горожан оповестила в своем телеграм-канале глава городской администрации Светлана Камбулова.

Таганрожцам посоветовали сохранять спокойствие и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал, а также найти место без окон и сесть на пол.

В 00:05 2 января Светлана Камбулова сообщила, что силы ПВО продолжают свою работу. И угроза атаки беспилотников в городе все еще сохраняется. А в 06:00 был объявлен отбой беспилотной опасности.