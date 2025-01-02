Утром 2 января в Таганроге объявили отбой беспилотной опасности

В Таганроге в ночь с первого на второе января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом горожан оповестила в своем телеграм-канале глава городской администрации Светлана Камбулова.
Таганрожцам посоветовали сохранять спокойствие и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал, а также найти место без окон и сесть на пол.
В 00:05 2 января Светлана Камбулова сообщила, что силы ПВО продолжают свою работу. И угроза атаки беспилотников в городе все еще сохраняется. А в 06:00 был объявлен отбой беспилотной опасности.