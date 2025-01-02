Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске хотят расширить одну из станций метро

Уже начались поиски подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске хотят расширить одну из станций метро. Речь идет про Дзержинскую линию. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

— Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту капитального строительства: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена “Строительство левого перегонного тоннеля станция “Золотая Нива” — станция “Берёзовая роща”, — написано на сайте.

В этот проект готовы вложить 133 миллиона рублей.

Сейчас идет поиск подрядчика. Заявки принимаются до 14 января 2025 года.

Окончательные итоги подведут 17 января.

метро
строительство