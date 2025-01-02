В Новосибирске хотят расширить одну из станций метро. Речь идет про Дзержинскую линию. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
— Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту капитального строительства: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена “Строительство левого перегонного тоннеля станция “Золотая Нива” — станция “Берёзовая роща”, — написано на сайте.
В этот проект готовы вложить 133 миллиона рублей.
Сейчас идет поиск подрядчика. Заявки принимаются до 14 января 2025 года.
Окончательные итоги подведут 17 января.