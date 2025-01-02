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В Волгограде из-за аномального тепла набухли почки сирени

В Волгограде в начале января 2025 года зазеленела сирень.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 55% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: V102.RU

Как передает ИА «Высота 102», на кустах набухли и стали распускаться почки.

— Что творится в этом году с природой? Не удивимся, если к середине января у нас под окнами распустятся кусты сирени. Хорошо, конечно, тепло. Но всему бы свое время, — комментируют увиденное читатели информагентства.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области наблюдается аномальное потепление. Температура воздуха повысится до +9 градусов. Это будет рекордом за последние несколько лет.

В интервью «Высоте 102» географ Денис Солодовников связал зимние погодные аномалии с глобальным потеплением. По словам специалиста, в декабре 2024 года в Волгограде был побит среднемноголетний температурный рекорд.