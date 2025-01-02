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Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области 3 января

В Самарской области ожидается сильный ветер 3 января.

Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 39% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

3 января 2025 года в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. В пятницу ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут составлять 15−18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

— ограничить выход из зданий;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Неблагоприятные погодные условия не самое лучшее время для дальних поездок. Эксперты рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. В экстренных ситуациях звонить по единому номеру телефона пожарных и спасателей «112».