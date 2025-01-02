Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области 3 января

Неблагоприятные погодные условия не самое лучшее время для дальних поездок. Эксперты рекомендуют быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. В экстренных ситуациях звонить по единому номеру телефона пожарных и спасателей «112».