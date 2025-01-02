На Витебщине 12-летний мальчик запустил петарду с балкона и попал в больницу. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент с петардой, в результате которого от взрыва пострадал 12-летний школьник, произошел в Миорском районе 1 января. Милиция установила, что подросток нашел петарду на улице и решил ее запустить. Выйдя на балкон квартиры по месту жительства, ребенок ее поджег и уронил на пол балкона. Когда мальчик решил поднять петарду, чтобы выбросить на улицу, она взорвалась у него в руке.
Взрывом подростку оторвало часть одного пальца левой кисти, кроме того, ребенок получил обширные раны самой кисти. С полученными травмами его экстренно доставили в больницу.
В тот же день, по данным УВД Витебского облисполкома, от неправильного обращения с пиротехникой пострадали еще два жителя области. Травмы левой кисти при взрыве петарды получил 56-летний мужчина из Новополоцка, а 37-летний житель Городокского района в результате взрыва фейерверка получил травму левого локтевого сустава. Им обоим потребовалась медицинская помощь, но после ее оказания первого отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали.
Ранее мы сообщали, что три человека, включая ребенка, пострадали при запуске пиротехнике в Гомельской области «Травмы рук и ожог грудной клетки».