В Анапе спасли более 2100 птиц после разлива мазута

В Анапе продолжают спасать птиц после разлива мазута. По последним данным, более 2100 пернатых отмыли от нефтепродуктов. Почти 1,5 тысячи отправлены в реабилитационные центры на передержку и восстановление. Небольшая часть выпущена на волю после осмотра ветеринаров — их состояние стабилизировано, и они могут жить в естественных условиях. Уже определены места, где будет производиться выпуск. Одно — в Краснодаре, в районе Старой Кубани. Второе — в Запорожско-Таманском заказнике.
«Суммарно в Анапе и Темрюкском районе работают 5 пунктов для помощи пернатым. Один — в Волне Темрюкского района, и 4 — в Анапе, в Витязево и Усатовой Балке», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
В настоящий момент готовят к открытию еще один пункт, где будут отмывать птиц от мазута. Его планируют разместить в Витязево.
Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в п. Витязево, чтобы комфортно разместить всех птиц. В пунктах для помощи пернатым ждут волонтеров. Добровольцы могут обратиться за информацией в Витязево по двум адресам: ул. Черноморская, 2, тел.