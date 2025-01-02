В Анапе спасли более 2100 птиц после разлива мазута

В Анапе продолжают спасать птиц после разлива мазута. По последним данным, более 2100 пернатых отмыли от нефтепродуктов. Почти 1,5 тысячи отправлены в реабилитационные центры на передержку и восстановление. Небольшая часть выпущена на волю после осмотра ветеринаров — их состояние стабилизировано, и они могут жить в естественных условиях. Уже определены места, где будет производиться выпуск. Одно — в Краснодаре, в районе Старой Кубани. Второе — в Запорожско-Таманском заказнике.