Четыре новые дороги построили на Семи ветрах в Волгограде

В Волгограде завершили строительство четырех новых дорог на Семи Ветрах в Дзержинском районе. 2 января губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Владимиром Марченко оценили новые объекты, проехавшись по новым участкам улиц Симонова, Кортоева, Хорошева и Гамзатова. У жителей новостроек в этом спальном районе наконец-то появилась возможность нормально выезжать из своих дворов, раньше это приходилось делать по грунтовке, а попасть на Семь Ветров с проспекта Жукова теперь можно не только по улицам Землячки и Качинцев, но и по новому участку улицы Симонова до бульвара 30-летия Победы.
Все работы на этих участках уже завершены, движение открыли перед Новым годом. Появление новых транспортных артерий снизит и перераспределит нагрузку на старые дороги, повысит безопасность и комфорт передвижения, уверены власти.
— Развязали глобальный узел транспортных проблем Дзержинского района. Спасибо всем, кто здесь работал. Вам удалось запустить движение — в новый год открыть дороги для жителей, — заявил во время рабочей поездки на объекты губернатор.
Помимо дорог рабочие построили тротуары, разворотные площадки, парковочные карманы, на новых дорогах есть линии освещения.
Также губернатор рассказал, что власти продолжают решать вопрос о продлении улицы Хорошева до проспекта Жукова. Будущая дорога пройдет по землям Минобороны, сейчас идут переговоры. Еще есть идея соединить улицу Гамзатова с улицей Космонавтов.