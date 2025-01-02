Четыре новые дороги построили на Семи ветрах в Волгограде

В Волгограде завершили строительство четырех новых дорог на Семи Ветрах в Дзержинском районе. 2 января губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Владимиром Марченко оценили новые объекты, проехавшись по новым участкам улиц Симонова, Кортоева, Хорошева и Гамзатова. У жителей новостроек в этом спальном районе наконец-то появилась возможность нормально выезжать из своих дворов, раньше это приходилось делать по грунтовке, а попасть на Семь Ветров с проспекта Жукова теперь можно не только по улицам Землячки и Качинцев, но и по новому участку улицы Симонова до бульвара 30-летия Победы.