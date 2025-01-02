В Волгограде нашли 15 кг подозрительных свиных колбасок

— Уполномоченным лицом на площадке предприятия оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции, — говорится в сообщении службы.
Так, из 15 кг замороженного блока свинины и 1,8 кг говяжьей оболочки у производителя получилось 14,5 кг колбасок гриль. На основании этих данных специалисты сделали вывод, что производителем не обеспечена прослеживаемость продукции.
Предприниматель получил в связи с этим предупреждение и предостережение. Документы на продукцию аннулированы.