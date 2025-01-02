Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде нашли 15 кг подозрительных свиных колбасок

Нарушения при производстве свиных колбасок выявили в Волгоградской области. Об этом сообщил в территориальном управлении Россельхознадзора.

— Уполномоченным лицом на площадке предприятия оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции, — говорится в сообщении службы.

Так, из 15 кг замороженного блока свинины и 1,8 кг говяжьей оболочки у производителя получилось 14,5 кг колбасок гриль. На основании этих данных специалисты сделали вывод, что производителем не обеспечена прослеживаемость продукции.

Предприниматель получил в связи с этим предупреждение и предостережение. Документы на продукцию аннулированы.