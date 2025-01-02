Прокуратура взяла под контроль ситуацию в обезвоженном Котово

В прокуратуре отмечают, что Котово и село Ефимовка Котовского района остались без воды лишь частично. Однако на деле котовчане уже шестые сутки остаются без коммунального ресурса в своих домах — первая авария на водоводе произошла еще 28 декабря 2024 года. После этого порыва следом друг за другом последовали новые.