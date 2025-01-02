427 многодетных семей из Иркутской области обменяли участок на денежную выплату

427 многодетных семей из Иркутской области обменяли свои земельные участки на денежные выплаты. Эта мера поддержки была введена указом Губернатора Игоря Кобзева и доступна тем многодетным семьям, которые стоят на земельном учете не менее года. Сумма выплаты составляет 300 тысяч рублей.