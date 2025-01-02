427 многодетных семей из Иркутской области обменяли участок на денежную выплату

427 многодетных семей из Иркутской области обменяли свои земельные участки на денежные выплаты. Эта мера поддержки была введена указом Губернатора Игоря Кобзева и доступна тем многодетным семьям, которые стоят на земельном учете не менее года. Сумма выплаты составляет 300 тысяч рублей.
— За 4 года мерой поддержки воспользовались 1829 многодетных семей. Мы продолжим реализацию обязательств. В областном бюджете на это предусмотрено 126,99 млн рублей, — отметил Игорь Кобзев.
В 2024 году 255 семей использовали выплаты для погашения ипотеки, 126 семей приобрели земельные участки, а 46 семей купили жилые помещения или построили дома. В Иркутской области 429 многодетным семьям были бесплатно выделены земельные участки, из которых 92 предоставило Правительство региона.
Заявления о принятии на учет на получение социальной выплаты подаются до 31 августа.