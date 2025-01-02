Вице-губернатор Дмитрий Маслов подарил велосипед 5-летней девочке из Воронежа

Заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил желание 5-летней Софьи из Воронежа. Девочка мечтала о велосипеде. Кроме того, вице-губернатор подарит батут 10-летней Светлане. Сейчас юная жительница Воронежа с семьей в отъезде, и как только она вернется в город, ей вручат подарок, о котором она просила. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 января.
В преддверии Нового года заместитель губернатора Дмитрий Маслов исполнил новогодние мечты сестры и брата из поселка Высокий Таловского района. Так, семилетняя Софья мечтала о наборе для творчества, а 12-летний Сергей — о гитаре.
Ранее сообщалось, что участие в акции «Елка желаний» также принял заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов. Он исполнил желания двоих ребят: семилетний Иван давно хотел велосипед, и его мама Елена Александровна не смогла сдержать слез, когда увидела, что мечта ее ребенка сбылась. А праздничным желанием десятилетнего Валеры оказался кинопроектор.