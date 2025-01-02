Вице-губернатор Дмитрий Маслов подарил велосипед 5-летней девочке из Воронежа

Заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил желание 5-летней Софьи из Воронежа. Девочка мечтала о велосипеде. Кроме того, вице-губернатор подарит батут 10-летней Светлане. Сейчас юная жительница Воронежа с семьей в отъезде, и как только она вернется в город, ей вручат подарок, о котором она просила. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в четверг, 2 января.