В Омске началась уборка дорог после праздничных дней

Дорожные службы Омска вышли на работу после новогодних выходных. С утра 47 единиц техники приступили к очистке основных магистралей, тротуаров, остановок и пешеходных переходов от снега.
Проезжую часть активно обрабатывают противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи и ледяной колеи. За сутки израсходовано около 450 тонн таких материалов.
Ночью на улицы выведут еще порядка 70 единиц спецтехники для продолжения очистных работ на дорогах, путепроводах и транспортных развязках.