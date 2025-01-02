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В Омске началась уборка дорог после праздничных дней

В Омске у дорожных служб закончились выходные — техника вышла на очистку улиц.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Омска вышли на работу после новогодних выходных. С утра 47 единиц техники приступили к очистке основных магистралей, тротуаров, остановок и пешеходных переходов от снега.

Проезжую часть активно обрабатывают противогололедными материалами, чтобы предотвратить образование наледи и ледяной колеи. За сутки израсходовано около 450 тонн таких материалов.

Ночью на улицы выведут еще порядка 70 единиц спецтехники для продолжения очистных работ на дорогах, путепроводах и транспортных развязках.