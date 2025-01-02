Волгоградцы увидят пик яркого звездопада

В 2025 году сложились благоприятные условия для наблюдений — освещенность Луны составит 15%. Также сейчас наступила фаза растущего полумесяца. В Северном полушарии на Квадрантиды лучше всего смотреть примерно с 23 часов по местному времени и до рассвета. При этом радиант в данный промежуток времени будет набирать высоту.