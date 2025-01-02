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Юрист сказала, как белорусам вернуть неподошедший подарок в магазин

Как вернуть в магазин подарок, который не подошел, напомнили в Белорусском обществе защиты потребителей.

Источник: Комсомольская правда

Юрист сказала, как белорусам вернуть подарок в магазин, если вещь не подошла, не понравилась или подарили две одинаковых. Подробности о возврате таких подарков агентству «Минск-Новости» рассказала председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) Анна Суша.

«Исходя из многолетней практики юристов БОЗП скажу, что проблем с возвратом неподошедших подарков не возникает. Торговля у нас клиентоориентирована, магазины заботятся о своей репутации, поэтому всегда идут навстречу», — сказала Анна Суша.

При этом председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) отметила, что возврат подарка в магазин произойдет без проблем при соблюдении ряда условий:

— если товаром не пользовались,

— сохранены его товарный вид, потребительские свойства, этикетки и ярлыки изготовителя, а также упаковка, если таковая имелась.

— если имеются доказательства приобретения товара у конкретного продавца.

По словам председателя БОЗП, при отсутствии кассового чека подтверждением покупки могут выступить упаковка товара, где присутствуют отметки магазина. Если таковых нет, основанием может служить выписка с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа. А если подарок в магазин пытается вернуть получатель, то без помощи дарителя никак не обойтись. И даже если он тоже утерял чек, то в этом случае могут помочь записи с камер видеонаблюдения в магазине и даже свидетельские показания.

Нельзя будет вернуть подарок только в том случае, если он представляет собой вещь, которая имеется в утвержденном Совмином перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, которые возврату или обмену не подлежат. В этот перечень входят нижнее белье, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, парфюмерия, бижутерия, изделия из драгоценных металлов и технически сложные товары бытового назначения, в том числе смартфоны, планшеты, ноутбуки, фены, кофемолки и прочая бытовая техника.

Во всех остальных случаях возврат подарка можно осуществить в течение 14 дней с даты покупки, и продавец обязан вернуть деньги либо сразу, либо в течение недели. Кроме того, если при покупке не использовались данные документа, удостоверяющего личность, то при возврате денег продавец не вправе требовать его предъявления.

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