Юрист сказала, как белорусам вернуть неподошедший подарок в магазин

Юрист сказала, как белорусам вернуть подарок в магазин, если вещь не подошла, не понравилась или подарили две одинаковых. Подробности о возврате таких подарков агентству «Минск-Новости» рассказала председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) Анна Суша.
«Исходя из многолетней практики юристов БОЗП скажу, что проблем с возвратом неподошедших подарков не возникает. Торговля у нас клиентоориентирована, магазины заботятся о своей репутации, поэтому всегда идут навстречу», — сказала Анна Суша.
При этом председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) отметила, что возврат подарка в магазин произойдет без проблем при соблюдении ряда условий:
— если товаром не пользовались,
— сохранены его товарный вид, потребительские свойства, этикетки и ярлыки изготовителя, а также упаковка, если таковая имелась.
— если имеются доказательства приобретения товара у конкретного продавца.
По словам председателя БОЗП, при отсутствии кассового чека подтверждением покупки могут выступить упаковка товара, где присутствуют отметки магазина. Если таковых нет, основанием может служить выписка с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа. А если подарок в магазин пытается вернуть получатель, то без помощи дарителя никак не обойтись. И даже если он тоже утерял чек, то в этом случае могут помочь записи с камер видеонаблюдения в магазине и даже свидетельские показания.
Нельзя будет вернуть подарок только в том случае, если он представляет собой вещь, которая имеется в утвержденном Совмином перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, которые возврату или обмену не подлежат. В этот перечень входят нижнее белье, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, парфюмерия, бижутерия, изделия из драгоценных металлов и технически сложные товары бытового назначения, в том числе смартфоны, планшеты, ноутбуки, фены, кофемолки и прочая бытовая техника.
Во всех остальных случаях возврат подарка можно осуществить в течение 14 дней с даты покупки, и продавец обязан вернуть деньги либо сразу, либо в течение недели. Кроме того, если при покупке не использовались данные документа, удостоверяющего личность, то при возврате денег продавец не вправе требовать его предъявления.
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