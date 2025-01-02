Юрист сказала, как белорусам вернуть неподошедший подарок в магазин

По словам председателя БОЗП, при отсутствии кассового чека подтверждением покупки могут выступить упаковка товара, где присутствуют отметки магазина. Если таковых нет, основанием может служить выписка с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа. А если подарок в магазин пытается вернуть получатель, то без помощи дарителя никак не обойтись. И даже если он тоже утерял чек, то в этом случае могут помочь записи с камер видеонаблюдения в магазине и даже свидетельские показания.