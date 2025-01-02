Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей о массовых проверках в новогодние праздники

В новогодние каникулы инспекторы ДПС проводят массовые проверки в Воронеже и области, чтобы выявить пьяных за рулем. Об этом рассказали в Госавтоинспеции по региону 2 января.
Одними из главных точек работы стали места массовых гуляний, в том числе территории перед площадями, у торгово-развлекательных центров, вблизи катков, парков и других мест.
В ГАИ пояснили, что в праздничные дни у некоторых недобросовестных автомобилистов возникает соблазн сесть за руль в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что Новый год, послаблений таким водителям не будет.
— Нахождение за рулем в состоянии опьянения категорически недопустимо. На этот период лучше отказаться от передвижения на автомобиле, если не уверены, что управлять транспортным средством водитель будет исключительно в трезвом состоянии, — подчеркнул замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.