Маршрут 2 электричек на юге Воронежской области будет сокращен с 9 января

С 9 января 2025 года будет сокращен маршрут двух электричек, курсирующих по выходным дням на юге Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”.
Изменения маршрутов:
Электричка № 6312 (ранее Россошь — Гартмашевка) теперь будет следовать по маршруту Россошь — Кантемировка. Время отправления из Россоши остается прежним — 13:37, прибытие в Кантемировку в 15:01.
Электричка № 6313 (ранее Гартмашевка — Россошь) теперь будет следовать по маршруту Кантемировка — Россошь. Отправление из Кантемировки в 18:11, прибытие в Россошь в 19:33.
Таким образом, конечными станциями для этих двух электричек станут Россошь и Кантемировка.