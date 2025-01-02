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Маршрут 2 электричек на юге Воронежской области будет сокращен с 9 января

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

С 9 января 2025 года будет сокращен маршрут двух электричек, курсирующих по выходным дням на юге Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”.

Изменения маршрутов:

Электричка № 6312 (ранее Россошь — Гартмашевка) теперь будет следовать по маршруту Россошь — Кантемировка. Время отправления из Россоши остается прежним — 13:37, прибытие в Кантемировку в 15:01.

Электричка № 6313 (ранее Гартмашевка — Россошь) теперь будет следовать по маршруту Кантемировка — Россошь. Отправление из Кантемировки в 18:11, прибытие в Россошь в 19:33.

Таким образом, конечными станциями для этих двух электричек станут Россошь и Кантемировка.