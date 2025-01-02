Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красносулинском районе возникла аварийная ситуация на сетях водоснабжения

Из-за порыва сетей водоснабжения в Ростовской области прокуратура организовала проверку.

Источник: Комсомольская правда

После порыва сетей водоснабжения в Красносулинском районе прокуратурой Ростовской области была организована проверка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Теперь прокуратура проконтролирует сроки устранения аварии, а также вопросы соблюдения прав граждан.

— В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения в Красносулинском районе прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.