В Красносулинском районе возникла аварийная ситуация на сетях водоснабжения

После порыва сетей водоснабжения в Красносулинском районе прокуратурой Ростовской области была организована проверка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Теперь прокуратура проконтролирует сроки устранения аварии, а также вопросы соблюдения прав граждан.
— В связи с аварийной ситуацией на сетях водоснабжения в Красносулинском районе прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.