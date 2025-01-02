В калининградском аэропорту задержали более 15 рейсов

КАЛИНИНГРАД, 2 янв — РИА Новости. В аэропорту Калининграда на вылет и прилет задерживаются 16 рейсов, но аэропорт работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт работает в штатном режиме. Актуальная информация отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта. Задержки рейсов связаны с поздним прибытием воздушных судов», — заявили в пресс-службе.
Согласно онлайн-табло аэропорта на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород, на прилет — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Шарм-эш-Шейха.
Один рейс FV 6662 в Москву и обратно отменен.
Днем 2 января ГУ МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение с 17.00 (18.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) с усилением ветра до 28 метров в секунду, метелью и видимостью до 500 метров.