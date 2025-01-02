В Пермском крае открыли еще две ледовые переправы

Всего на территории края действует уже шесть ледовых переправ. Напомним, в конце декабря в Кунгурском округе открылась ледовая переправа через реку Сылва, которая соединяет поселок Ильича с селом Троица. Также в декабре начали работу ледовые переправы: через Каму, соединяющая Оханск и поселок Юго-Камский, через Сылву по маршруту село Насадка — деревня Мостовая и через Каму в районе поселка Тюлькино в Соликамском округе.