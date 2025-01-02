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В селе под Ростовом в пожаре погиб мужчина

В Песчанокопском районе из-за непотушенной сигареты погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 января, в селе Жуковское Песчанокопского района произошел пожар в сторожке. В результате погиб 39-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

О пожаре в экстренные службы сообщила сожительница погибшего. По предварительным данным, дончанин уснул с непотушенной сигаретой, после чего произошло возгорание.

В донском МЧС жителям региона напоминают: не курить в постели, особенно если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения необходимо оборудовать пепельницей. А покидая помещение, нужно убедиться, что сигарета потушена.

Напомним, что с начала года в Ростовской области произошло 18 пожаров. Но возгораний из-за нарушений правил эксплуатации электрических гирлянд и пиротехники зарегистрировано не было.