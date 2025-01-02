Цветной дым причинил ожоги школьнице под Минском

Инцидент с цветным дымом произошел 1 января около 20.10 в Заславле Минского района. В местную больницу обратилась школьница 2016 года рождения с ожогами. Как выяснилось, девочка участвовала в запуске цветного дыма на территории своего частного дома, других подробностей, как именно школьница получила ожоги, не сообщается.