Цветной дым причинил ожоги школьнице под Минском. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.
Инцидент с цветным дымом произошел 1 января около 20.10 в Заславле Минского района. В местную больницу обратилась школьница 2016 года рождения с ожогами. Как выяснилось, девочка участвовала в запуске цветного дыма на территории своего частного дома, других подробностей, как именно школьница получила ожоги, не сообщается.
После оказания первой медицинской помощи девочку отпустили домой на амбулаторное лечение.
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