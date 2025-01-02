На «Кинопоиске» вышло продолжение сериала «Прометей»

Специально для тех, кому уже в самом начале нового года хочется чего-нибудь нового, кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал 15 любопытных премьер: восемь фильмов и семь сериалов, которые можно будет посмотреть в кино и онлайн в первые дни января. Среди них — сказки для всей семьи, давно полюбившиеся и давно ожидаемые анимационные герои, продолжения популярных шоу и многое другое.
«Уоллес и Громит: Птичья месть» («Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»), реж. Ник Парк и Мерлин Кроссингем.
Где и когда смотреть: на BBC One и в iPlayer — с 25 декабря / на Netflix — с 3 января.
Второй полнометражный мультфильм пластилиновых кудесников из студии Aardman про изобретателя Уоллеса и его пса Громита (предыдущий, «Проклятие кролика-оборотня», вышел еще в 2005 году и получил тогда премию «Оскар»). В новой картине герои столкнутся с вернувшимся пингвином-бандитом Фезерсом Макгроу из короткометражки 1993 года «Неправильные трусы» — второго мультика про Уоллеса и Громита. Тот попытается им отомстить, перепрограммировав садового гнома-робота, которого изобрел Уоллес.
«Партенопа» («Parthenope»), реж. Паоло Соррентино.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Картина — участница Каннского фестиваля, новая работа автора «Великой красоты», «Молодости» и сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино. Ее действие разворачивается в родном для режиссера Неаполе. В центре сюжета история женщины, носящей имя Партенопы, — мифической сирены, которая не сумела соблазнить Одиссея и ушла из жизни; по легенде, на месте ее гибели и был основан город. Главную роль в фильме исполнили звезда «Конформиста» Стефания Сандрелли и дебютантка Селеста Далла Порта, также в ленте снялся Гэри Олдмен. Российская версия картины сокращена примерно на 9 минут.
«Быть лучше: История Робби Уильямса» («Better Man»), реж. Майкл Грейси.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Байопик певца и экс-участника бойбэнда Take That Робби Уильямса, где вместо артиста в кадре присутствует нарисованный на компьютере шимпанзе (играет и озвучивает его в том числе сам Уильямс). Режиссером фильма выступил постановщик «Величайшего шоумена» Майкл Грейси. Российская версия ленты была сокращена примерно на 2 минуты.
Рецензия «Газеты.Ru». Странное решение заменить Уильямса цифровой обезьяной остается странным и к моменту наступления финальных титров, однако нужно признать, что оно по-своему гениально: картину будут вспоминать и описывать именно так. Объяснений сразу несколько: Грейси считает, что животному на экране люди станут сочувствовать больше (спорно), Уильямс говорит, что в музыкальной индустрии от тебя требуется стать либо роботом, либо обезьяной — и он выбрал второе. Непосредственное участие самого артиста в работе над фильмом предполагает какую-то повышенную степень исповедальности и в конечном счете приводит, возможно, к излишней сентиментальности. Однако все это на самом деле не важно, поскольку в первую очередь «Быть лучше» — потрясающе поставленный и снятый мюзикл, который спокойно укладывает на лопатки «Злую».
«Последний ронин», реж. Макс Шишкин.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 декабря.
Полнометражный дебют клипмейкера и режиссера Макса Шишкина — постапокалиптический боевик про одинокого воина-странника (Юрий Колокольников), который соглашается помочь своенравной тинейджерке (Диана Енакаева) и проводит ее через пустынную Долину.
Рецензия «Газеты.Ru». Мир «Последнего ронина» кишит опасностями — по количеству с ними могут соревноваться разве что поп-культурные отсылки (ситуация для дебюта не слишком удивительная). Главным ориентиром местным путникам, понятно, служит «Безумный Макс»: у Джорджа Миллера Шишкин, кажется, подсматривает активнее всего. А вот подслушать словно забывает — и тем самым совершает роковую ошибку. Шедевральность «Безумного Макса» (или, например, «Джона Уика», тут будто бы и по его душу тоже) во многом базируется на том, что в нем каждое слово на вес золота, это в первую очередь виртуозный визуальный сторителлинг. Из «Последнего ронина» же получается плюс-минус симпатичное кино, не лишенное ярких находок. Но только до тех пор, пока герои не начинают открывать рот. Основная беда состоит в том, что далее они его не закрывают. Положение слегка спасает феерическое выступление Даниила Воробьева, который приходит по-французски и уходит по-английски в третьем акте ленты, однако перевесить крайне бледную игру Енакаевой ему оказывается не под силу.
«Игра в кальмара» («Ojing-eo Geim») — 2 сезон, созд. Хван Дон Хёк.
Где и когда смотреть: на Netflix — с 26 декабря.
Второй сезон южнокорейского мегахита про участников смертельного состязательного шоу, где разыгрывается многомиллионный приз.
«Муфаса: Король Лев» («Mufasa: The Lion King»), реж. Барри Дженкинс.
Где и когда смотреть: в кино — с 28 декабря*
Картина режиссера «Лунного света» Барри Дженкинса, которая служит одновременно приквелом и сиквелом ремейка мультфильма «Король Лев», выпущенного в 2019 году. В фильме рассказывается о юных годах покойного отца короля Симбы — Муфасы, а также его коварного брата Шрама.
«Красная Поляна» — 1 сезон, реж. Роман Прыгунов.
Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 28 декабря.
Комедийный сериал про светскую авантюристку Сашу (Рината Тимербаева), которая разоблачает преступников на олимпийском курорте Красная Поляна. Режиссером шоу выступил Роман Прыгунов, постановщик фильма «Индиго» и сериала «Мертвое озеро».
«Жизнь глазами Канк» («Cunk on Life»), реж. Эл Кэмпбелл.
Где и когда смотреть: на BBC Two и в iPlayer — с 30 декабря / на Netflix — с 2 января.
Спецвыпуск мокьюментари-цикла вымышленной телеведущей Филомены Канк (Диана Морган), которая на этот раз задается самыми глобальными вопросами. Диапазон тем — от Большого взрыва до искусственного интеллекта. Как обычно, Канк попытается в них разобраться при помощи различных экспертов — как обычно, безуспешно.
«Киберслав» — 1 сезон, созд. Дмитрий Яковенко и Стас Дмитриев.
Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 31 декабря.
Анимационный долгострой о Древней Руси, которую скрестили с фантастическими технологиями. В этом удивительном мире, который населяют люди и разнообразная нечисть, богатырь-полукровка Киберслав берется за расследование жестокого преступления.
«Черный снег» («Black Snow») — 2 сезон, созд. Лукас Тейлор.
Где и когда смотреть: на Stan — с 1 января (31 декабря по московскому времени).
Продолжение австралийского детектива со звездой «Викингов» и «Дюны: Пророчества» Трэвисом Фиммелом, который здесь заодно совершает режиссерский дебют. В новых сериях его герой, следователь Кормак, берется за два дела сразу. Первое — пропажа молодой девушки после вечеринки по случаю ее 21-летия в 2003 году. А второе — исчезновение младшего брата самого Кормака, которое произошло еще в их детстве.
«Волшебник Изумрудного города», реж. Игорь Волошин.
Где и когда смотреть: в кино — с 1 января.
Киносказка, которая должна запустить масштабную франшизу по циклу Александра Волкова (планы озвучены до 2029 года). По сюжету девочка Элли (Екатерина Червова) вместе со своим псом Тотошкой (голос Дениса Власенко) оказывается в волшебной стране. Чтобы вернуться домой, она отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, где живет таинственный Волшебник, способный, как говорят, исполнять заветные желания. По пути Элли заводит новых друзей: пугало Страшилу (Евгений Чумак), Железного дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (голос Артура Вахи). А противостоит героям злая ведьма Бастинда (Светлана Ходченкова).
Рецензия «Газеты.Ru». Домик «Волшебника Изумрудного города», подхваченный ураганом новогоднего проката, явно без труда раздавит всех конкурентов — как первых богатырей, так и (тем более) последних ронинов. Тем печальнее, что под его крышей обосновалось крайне скучное кино. Которое еще и страшно душное: мало того, что здешняя дорога из желтого кирпича оказывается шоссе в никуда (Волшебника в ленте не показывают, а на Изумрудный город дают взглянуть лишь краем глаза; остальное — в сиквеле), так фильм еще и регулярно спотыкается о навязчивое желание завести разговор о важном (про вред гаджетов).
«Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко.
Где и когда смотреть: в кино — с 1 января.
Приквел франшизы «Последний богатырь», посвященный приключениям Финиста — Ясного сокола (Кирилл Зайцев), его подручного Мелехи (Сергей Лавыгин) и Бабы Яги (Юлия Пересильд и Елена Яковлева). Из сказочного Белогорья герои попадают в далекую восточную страну, где встречаются с изобретателем Анарифом (Федор Добронравов).
Рецензия «Газеты.Ru». Как стало окончательно ясно из сериала «Последний богатырь. Наследие» (который вошел в нашу пятерку главных российских шоу 2024 года), лучше всего эта франшиза работает при грамотной настройке баланса персонажей первого и второго планов. Иван Муромец, сыгранный Виктором Хориняком, не слишком годится в главные герои и куда лучше чувствует себя на позиции бэк-вокалиста. То же касается и «Финиста» — здешняя сборная второстепенных героев не слишком способна удерживать интерес зрителя на протяжении без малого двух часов. Тем не менее картина не лишена какого-то обаяния. К тому же «Первый богатырь» продолжает давнюю отечественную кинотрадицию и отчасти решен в жанре истерна, который изобрели в ответ на западные вестерны. Видимо, по этой причине ближе к финалу картина превращается в забавный ремейк фильма «Дикий дикий Запад».
«Локерби: В поисках правды» («Lockerbie: A Search for Truth») — 1 сезон, реж. Отто Батхерст и Джим Лоуч.
Где и когда смотреть: на Sky Atlantic, Now и Peacock — с 2 января.
Экранизация автобиографической книги Джима Суайра о последствиях взрыва Boeing 747 в небе над Шотландией в декабре 1988 года. После срабатывания взрывного устройства в багажном отсеке самолет, следовавший из Лондона в Нью-Йорк, рухнул на город Локерби. Трагедия унесла жизни всех 243 пассажиров, 16 членов экипажа и 11 жителей города. Сериал расскажет историю самого Суайра — отца одной из пассажирок, пытавшегося добиться справедливости для своей дочери. Главную роль в «Локерби» исполнил Колин Ферт.
«Прометей» — 1 сезон (2 часть), реж. Максим Свешников.
Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 2 января.
Второй блок серий фантастического триллера про дело о самолете, который мистическим образом пропал в 1998 году. Спустя годы в кейсе появляется новая зацепка: один из пассажиров вдруг дозванивается до своих повзрослевших родных — из прошлого в настоящее. Актерский состав возглавили Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и Филипп Янковский.
«Мэйфейрские ведьмы» («Anne Rice’s Mayfair Witches») — 2 сезон, созд. Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд.
Где и когда смотреть: на AMC и AMC+ — с 5 января (6 января по московскому времени).
Продолжение шоу из вселенной канала AMC по произведениям Энн Райс, где также обитают два сезона новой экранизации «Интервью с вампиром». В центре сюжета — нейрохирургиня Роуэн Филдинг (Александра Даддарио), узнающая о том, что она происходит из древнего ведьминского рода, который преследует злая сущность. До этого создательницы «Мэйфейрских ведьм» Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд вместе работали над сериалом «Мастера секса».
* Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».