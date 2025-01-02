На «Кинопоиске» вышло продолжение сериала «Прометей»

Рецензия «Газеты.Ru». Мир «Последнего ронина» кишит опасностями — по количеству с ними могут соревноваться разве что поп-культурные отсылки (ситуация для дебюта не слишком удивительная). Главным ориентиром местным путникам, понятно, служит «Безумный Макс»: у Джорджа Миллера Шишкин, кажется, подсматривает активнее всего. А вот подслушать словно забывает — и тем самым совершает роковую ошибку. Шедевральность «Безумного Макса» (или, например, «Джона Уика», тут будто бы и по его душу тоже) во многом базируется на том, что в нем каждое слово на вес золота, это в первую очередь виртуозный визуальный сторителлинг. Из «Последнего ронина» же получается плюс-минус симпатичное кино, не лишенное ярких находок. Но только до тех пор, пока герои не начинают открывать рот. Основная беда состоит в том, что далее они его не закрывают. Положение слегка спасает феерическое выступление Даниила Воробьева, который приходит по-французски и уходит по-английски в третьем акте ленты, однако перевесить крайне бледную игру Енакаевой ему оказывается не под силу.