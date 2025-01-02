В Ростове ожидается штормовой ветер

— Просим жителей соблюдать осторожность. Держитесь как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. При скачках напряжения в электросети отключите все электроприборы. Не паркуйте автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, на пониженных участках местности, — говорится в сообщении.