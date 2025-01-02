Пять беспилотников были уничтожены в Ростовской области

В среду, 1 января, с 20:00 до 22:00 в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Также известно, что в этот промежуток времени всего над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Орловской областями были сбиты 14 дронов.
Напомним, ночь на четверг в Таганроге была объявлена воздушная тревога. Глава городской администрации попросила горожан сохранять спокойствие и спуститься на нижние этажи. В 06:00 в приморском городе был объявлен отбой беспилотной опасности.