Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять беспилотников были уничтожены в Ростовской области

Вечером первого января над Ростовской областью средства ПВО уничтожили пять БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 января, с 20:00 до 22:00 в небе над Ростовской областью силы ПВО уничтожили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также известно, что в этот промежуток времени всего над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской и Орловской областями были сбиты 14 дронов.

Напомним, ночь на четверг в Таганроге была объявлена воздушная тревога. Глава городской администрации попросила горожан сохранять спокойствие и спуститься на нижние этажи. В 06:00 в приморском городе был объявлен отбой беспилотной опасности.