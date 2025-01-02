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Латвия запретила въезд фурам из Беларуси с более чем 200 литрами топлива в баке

Въезжающим в Латвию из Беларуси грузовым автомобилям ограничили количество топлива в баках.

Источник: Комсомольская правда

Латвия запретила грузовикам из Беларуси и России иметь в баке более 200 литров топлива. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

«По официальной информации, полученной генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе от МИД Латвии, в баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 л топлива. Если объем топлива превышает указанное количество, въезд автомобилю будет запрещен», — говорится в сообщении.

Ограничение начало действовать с 1 января 2025 года и распространяется на весь коммерческий автотранспорт, который въезжает в страну из государств, не являющихся членами Евросоюза.

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