Латвия запретила въезд фурам из Беларуси с более чем 200 литрами топлива в баке

Латвия запретила грузовикам из Беларуси и России иметь в баке более 200 литров топлива. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
«По официальной информации, полученной генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе от МИД Латвии, в баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 л топлива. Если объем топлива превышает указанное количество, въезд автомобилю будет запрещен», — говорится в сообщении.
Ограничение начало действовать с 1 января 2025 года и распространяется на весь коммерческий автотранспорт, который въезжает в страну из государств, не являющихся членами Евросоюза.
Ранее юрист сказала, как белорусам вернуть неподошедший подарок в магазин.
А еще мы писали, что цветной дым причинил ожоги школьнице под Минском.
Также на Витебщине 12-летний мальчик запустил петарду с балкона и попал в больницу.