Латвия запретила въезд фурам из Беларуси с более чем 200 литрами топлива в баке

«По официальной информации, полученной генеральным консульством Беларуси в Даугавпилсе от МИД Латвии, в баке въезжающего в Латвию транспорта должно быть не более 200 л топлива. Если объем топлива превышает указанное количество, въезд автомобилю будет запрещен», — говорится в сообщении.