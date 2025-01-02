В Башкирии установили размер минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей

С 1 января в Башкирии изменился минимальный размер оплаты труда. Теперь работодатели не имеют права платить своим сотрудникам менее 25806 рублей. Такую цифру назвала министр семьи, труда и соцзащиты республики Ленара Иванова.
На своей странице в соцсетях чиновница пояснила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по всей стране увеличился до 22440 рублей. Благодаря районному коэффициенту в Башкирии эта сумма составила 25 806 рублей в месяц. В прошлом году она составляла 22128 рублей.
Как отметила министр, в организациях «внебюджетного сектора экономики», согласно действующему соглашению между правительством Башкирии, профсоюзами и работодателями, МРОТ составит 27277 рублей.
— Работодатель обязан устанавливать зарплату не ниже МРОТ для тех, кто отработал весь месяц и выполнил все нормы труда, как того требует статья 133 Трудового кодекса РФ, — написала в своих соцсетях Ленара Иванова.
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