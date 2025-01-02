В Башкирии установили размер минимальной зарплаты в 25 тысяч рублей

На своей странице в соцсетях чиновница пояснила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по всей стране увеличился до 22440 рублей. Благодаря районному коэффициенту в Башкирии эта сумма составила 25 806 рублей в месяц. В прошлом году она составляла 22128 рублей.