Отопительный котел разорвался и частично разрушил дом в Гомельской области

ЧП произошло 1 января в городском поселке Брагин в доме, который хозяева используют для сезонного проживания. К счастью, после взрыва котла пожар не вспыхнул, люди тоже не пострадали. Но вот дом внутри получил серьезные повреждения: в ванной комнате вынесло часть кирпичной стены, также разрушилась межкомнатная перегородка.