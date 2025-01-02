Отопительный котел разорвался и частично разрушил дом в Гомельской области. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.
ЧП произошло 1 января в городском поселке Брагин в доме, который хозяева используют для сезонного проживания. К счастью, после взрыва котла пожар не вспыхнул, люди тоже не пострадали. Но вот дом внутри получил серьезные повреждения: в ванной комнате вынесло часть кирпичной стены, также разрушилась межкомнатная перегородка.
По предварительной информации, причиной разрыва твердотопливного отопительного котла стало отсутствие циркуляции теплоносителя, что является нарушением правил эксплуатации.
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