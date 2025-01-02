Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф»

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится на странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что Кальницкая была генеральным директором «Петергофа» на протяжении 13 лет. Под её руководством были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены музеи, проводились исследовательские работы по изучению истории Петергофа.
Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет.