Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф»

Отмечается, что Кальницкая была генеральным директором «Петергофа» на протяжении 13 лет. Под её руководством были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены музеи, проводились исследовательские работы по изучению истории Петергофа.