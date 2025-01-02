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Ростов в январе накроют магнитные бури

Серия магнитных возмущений ждет дончан в первый месяц 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В январе Ростовскую область ждет серия магнитных возмущений. Об этом дончан предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущение магнитного поля ожидается 3, 10 и 16 января. А бури начнутся с 27 по 29 января. Их мощность будет достигать уровня G1.

Ранее терапевт из Ростова рассказал, как метеозависимым пережить магнитные бури. По словам специалиста, чтобы поддерживать себя в тонусе в этот период, нужно сбалансированно питаться и проявлять регулярную физическую активность. Также нужно помнить, что заранее подготовиться к магнитной буре нельзя. Так как она вызвана воздействием солнечных ветров.