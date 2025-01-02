Ростов в январе накроют магнитные бури

В январе Ростовскую область ждет серия магнитных возмущений. Об этом дончан предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Возмущение магнитного поля ожидается 3, 10 и 16 января. А бури начнутся с 27 по 29 января. Их мощность будет достигать уровня G1.
Ранее терапевт из Ростова рассказал, как метеозависимым пережить магнитные бури. По словам специалиста, чтобы поддерживать себя в тонусе в этот период, нужно сбалансированно питаться и проявлять регулярную физическую активность. Также нужно помнить, что заранее подготовиться к магнитной буре нельзя. Так как она вызвана воздействием солнечных ветров.