Ростов в январе накроют магнитные бури

Ранее терапевт из Ростова рассказал, как метеозависимым пережить магнитные бури. По словам специалиста, чтобы поддерживать себя в тонусе в этот период, нужно сбалансированно питаться и проявлять регулярную физическую активность. Также нужно помнить, что заранее подготовиться к магнитной буре нельзя. Так как она вызвана воздействием солнечных ветров.