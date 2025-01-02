Anadolu: подельникам террористов из «Крокуса» грозит до 15 лет тюрьмы в Турции

Первый — Шамсидин Фаридуни, 25-летний гражданин Таджикистана. Он женат, у него есть восьмимесячный ребенок и временная регистрация в Красногорске. Работал мужчина в Подольске на паркетной фабрике, а за месяц до теракта публиковал фотографии из Стамбула. Там, по предварительной информации, он проходил инструктаж. Вместе с ним в одном отеле жил второй фигурант дела, Саидакрами Рачабализода. Они прилетели в Россию одним рейсом 4 марта.