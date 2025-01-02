Минздрав Беларуси дал пять советов, как восстановиться после новогодних застолий. Ведь в праздничные дни люди и едят, и пьют алкоголя больше, чем обычно. А резкое возвращение к обычному образу жизни после обильной еды и малоподвижности может негативно сказаться на организме.
Вот эти пять простых советов, которые помогут вернуться в привычный режим без вреда организму.
Совет № 1.
Никаких резких ограничений. Но начните больше пить чистой воды, травяных чаев, настоя из имбиря с лимоном.
Совет № 2.
Включите в меню простые блюда, такие как овощные супы, легкие каши и тушеные овощи, чтобы наладить пищеварение. И не надо строгих диет!
Совет № 3.
Перейдите с тортов, пирожных и конфет на орехи, йогурт без сахара или свежие фрукты. Благодаря этим полезным перекусам у вас не только появится энергия, но и минимизируется тяга к сладкому.
Совет № 4.
Прочь поздние ужины: принимайте пищу не позднее чем за два-три часа до сна. Кроме того, постарайтесь вернуться к трех- четырехразовому питанию в течение дня.
Совет № 5.
Движение — это жизнь. Начните хотя бы с небольшого: всего 15 минут утренней зарядки помогут зарядиться энергией и улучшить обмен веществ. Легкие прогулки на свежем воздухе тоже обладают целительной силой.
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