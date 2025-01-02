Минздрав Беларуси дал пять советов, как восстановиться после новогодних застолий. Ведь в праздничные дни люди и едят, и пьют алкоголя больше, чем обычно. А резкое возвращение к обычному образу жизни после обильной еды и малоподвижности может негативно сказаться на организме.