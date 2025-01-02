«Травмы глаза, головы, рук и кистей». МЧС сообщило о 26 белорусах, пострадавших в новогодние праздники

Только 1 января зафиксирован ряд происшествий с петардами и фейерверками. Например, гомельчанин попал в больницу с травмами кисти левой руки после неудачного взрыва петарды. Такую же травму только на правой руке получил другой 33-летний гомельчанин. Ожоги от петарды получил 15-летний подросток в Барановичах.