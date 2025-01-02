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«Травмы глаза, головы, рук и кистей». МЧС сообщило о 26 белорусах, пострадавших в новогодние праздники

В Беларуси 14 взрослых и 12 детей пострадали при взрыве пиротехники на праздники.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в праздничные дни от взрыва пиротехнических изделий пострадали 26 человек, в том числе двенадцать детей. Такая информация опубликована в суточных сводках МЧС.

Только 1 января зафиксирован ряд происшествий с петардами и фейерверками. Например, гомельчанин попал в больницу с травмами кисти левой руки после неудачного взрыва петарды. Такую же травму только на правой руке получил другой 33-летний гомельчанин. Ожоги от петарды получил 15-летний подросток в Барановичах.

А 13-летний подросток из Пинска поступил в больницу с травмой правого глава, он взрывал пиротехническое изделие во дворе многоэтажки.

Кисти обеих рук травмировали жители Борисова: мужчина 1979 года рождения и 15-летний школьник, взрывавшие петарды.

Жесткие травмы головы получил 7-летний мальчик, когда на частном подворье в деревне Ковердяки Брестского района взрывали пиротехнические изделия.

А неудачный взрыв фейерверка на территории частного домовладения в агрогородке Лошница Борисовского района стал причиной госпитализации с травмой правого глаза 9-летнего мальчика.

В Смолевичах после взрыва петарды в больницу с травмами кисти левой руки обратился 28-летний мужчина.

Еще ряд случаев травмирования произошли в новогоднюю ночь.

Также пять человек пострадали в результате лобового столкновения легковушек в Гродно.