В 2024 году в Башкирии родилось более 32 тысяч детей

В 2024 году в Башкирии появилось почти 21 тысяча новых семей и родилось 32,6 тысяч детей. Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.
Как заявил премьер-министр Башкирии, в 2025 году в регионе стартует новый национальный проект «Семья». Кроме того, Андрей Назаров отметил, что в Башкирии, как и других регионах, будет продлена программа семейной, «льготной» ипотеки под 6% до 2030 года.
— Желаю всем семьям любви и благополучия! Пусть в вашем доме царит радость и звучит детский смех. А самым маленьким башкортостанцам — крепкого здоровья и счастья. Вам повезло родиться в одном из лучших регионов России, и за вами — будущее Башкортостана, — написал в своем телеграм-канале премьер-министр Башкирии.
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