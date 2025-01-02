В 2024 году в Башкирии родилось более 32 тысяч детей

Как заявил премьер-министр Башкирии, в 2025 году в регионе стартует новый национальный проект «Семья». Кроме того, Андрей Назаров отметил, что в Башкирии, как и других регионах, будет продлена программа семейной, «льготной» ипотеки под 6% до 2030 года.