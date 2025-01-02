Полиция предупреждает жителей региона о телефонных мошенниках

«Поступил звонок из правоохранительных ведомств, банка, оператора сотовой связи или из каких-либо других государственных органов? Рассказывают о мнимых злоумышленниках, которые якобы вот-вот завладеют вашими сбережениями и перечислят их на финансирование противоправной деятельности, и убеждают “обезопасить” свои накопления? Немедленно кладите трубку! Это мошенники! Их цель — завладеть вашими накоплениями, а затем под предлогом их возврата подтолкнуть вас на совершение преступления», — сообщают полицейские.