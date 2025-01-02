Жителям Башкирии напомнили об ограничениях по продаже алкоголя

В эти новогодние праздники в Башкирии вновь будет действовать ограничение на продажу алкоголя. Пятый год подряд власти республики вводят временный запрет на продажу спиртного.
Уже с завтрашнего дня, 3 января, алкоголь в Башкирии будет продаваться в магазинах с 10 часов утра и до 17:00. Ограничения будут действовать 3,4, 5 и 6 января включительно. В барах и ресторанах по всей республике таких ограничений не будет.
Впервые ограничения на продажу спиртного в магазинах на новогодние праздники были введены в 2020 году. Власти объяснили временный запрет на продажу алкоголя стремлением сделать праздники более безопасными и культурными.
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