Жителям Башкирии напомнили об ограничениях по продаже алкоголя

Уже с завтрашнего дня, 3 января, алкоголь в Башкирии будет продаваться в магазинах с 10 часов утра и до 17:00. Ограничения будут действовать 3,4, 5 и 6 января включительно. В барах и ресторанах по всей республике таких ограничений не будет.