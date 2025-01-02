Ушел из жизни преподаватель Пермского университета Игорь Зорин

Сегодня, 2 января, стало известно о смерти Игоря Витальевича Зорина, старшего преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета, председателя Пермской региональной организации «Союз борьбы за народную трезвость». В этом году ему должно было исполниться 70 лет. По словам друзей Игоря Зорина, причиной его смерти стал инсульт.