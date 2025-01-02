В США создали неинвазивный тест для выявления разных подтипов астмы у детей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи разработали неинвазивный подход, способный быстро выявлять астму у детей и определять ее подтип по присутствию конкретных типов иммунных клеток в мазках из носовой полости. Это позволит врачам оперативно подбирать терапию для подавления приступов астмы у юных пациентов, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.
«Астма является одной из самых частых хронических болезней детей, при этом у детской астмы существует несколько типов, каждый из которых вызывается разными формами иммунных клеток и требует разных терапевтических подходов. По этой причине их максимально точная диагностика является первым шагом на пути к созданию этих новых терапий», — заявил профессор Питтсбургского университета (США) Хуан Селедон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Для решения этой проблемы биологи проанализировали то, как сильно различается активность генов иммунной системы в организме 400 детей и подростков из США и Пуэрто-Рико, страдавших от трех распространенных подтипов астмы. Первый из них характеризуется низкой активностью так называемых Тh2-клеток и Тh17-клеток в бронхах легких, тогда как для двух других характерна высокая активность одной из двух данных разновидностей Т-клеток.
Ученые предположили, что различия в поведении этих иммунных клеток в легочных тканях можно выявить по тому, как отличается активность связанных с ними участков ДНК в иммунных клетках слизистой оболочки носа. Руководствуясь этой идеей, ученые попросили добровольцев на несколько недель прекратить прием лекарств от астмы, после чего они собрали назальные мазки и сравнили уровень активности генов среди носителей трех разных подтипов астмы.
Проведенные учеными замеры показали, что подтип астмы можно с очень высоким уровнем достоверности определить по уровню активности всего восьми генов, связанных с жизнедеятельностью Тh2-клеток и Тh17-клеток в тканях носа детей. В дальнейшем это позволит врачам отказаться от использования инвазивной процедуры бронхоскопии, в рамках которой для определения подтипа астмы аллергологи извлекают пробы клеток из бронхов легких детей, что не всегда возможно по этическим и медицинским причинам.
Как отмечают профессор Селедон и другие ученые, разработанный ими подход не только упростит диагностику астмы у детей, но и позволит ученым приступить к изучению того, как половое созревание влияет на частоту развития астмы у женщин и мужчин, а также клеточных механизмов развития каждого из трех ключевых подтипов детской астмы.
Об астме.
По статистике ВОЗ, около 260 млн людей на Земле страдают от различных форм астмы, причем их численность быстро растет. Ученые предполагают, что одной из главных причин развития астмы является то, что люди недостаточно часто, особенно в детстве, контактируют с объектами окружающей среды. Человек живет в слишком «чистой» среде, что мешает иммунитету учиться отличать опасных микробов от безвредной пыли, пыльцы и прочих аллергенов.