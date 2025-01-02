В США создали неинвазивный тест для выявления разных подтипов астмы у детей

Для решения этой проблемы биологи проанализировали то, как сильно различается активность генов иммунной системы в организме 400 детей и подростков из США и Пуэрто-Рико, страдавших от трех распространенных подтипов астмы. Первый из них характеризуется низкой активностью так называемых Тh2-клеток и Тh17-клеток в бронхах легких, тогда как для двух других характерна высокая активность одной из двух данных разновидностей Т-клеток.