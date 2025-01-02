Минчанка отдала ноутбук и телефон за 6000 рублей гадалкам, поджидавшим ее в ТЦ

Спустя время гадалки к женщине вернулись, сказали, что ритуал не помог и нужно больше денег, чтобы «спасти» ее. Тогда минчанка пошла в банки, но не смогла оформить заем, поэтому взяла в кредит мобильный телефон за 6000 рублей, который также отдала провидицам.