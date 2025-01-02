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Минчанка отдала ноутбук и телефон за 6000 рублей гадалкам, поджидавшим ее в ТЦ

Минчанка отдала ноутбук и дорогой телефон гадалкам, которые увидели на ней «порчу».

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина поверила гадалкам в торговом центре и отдала им ноутбук и дорогой мобильный телефон, написала газета «На страже».

Так, в канун Нового года к минчанке в торговом центре подошли две гадалки, заявив, что на женщине порча. Мошенницы сказали, что спасти белоруску поможет ритуал, и минчанка привела их к себе домой, где отдала ноутбук за 2000 с лишним белорусских рублей.

Спустя время гадалки к женщине вернулись, сказали, что ритуал не помог и нужно больше денег, чтобы «спасти» ее. Тогда минчанка пошла в банки, но не смогла оформить заем, поэтому взяла в кредит мобильный телефон за 6000 рублей, который также отдала провидицам.

Спустя время минчанка поняла, что ее обманули мошенницы и пошла в милицию. Оперативники быстро вычислили и задержали «гадалок», которыми оказались две безработные 22- и 40-летняя минчанки. Раньше фигурантки были судимы, а за последнее время обманули не только одну жительницу Минска.

Суд приговорил старшую мошенницу к 4,5 года заключения и штрафу 200 базовых величин (8400 белорусских рублей в январе 2025-го). Ее подельнице назначили 4,5 года ограничения свободы и аналогичный штраф.

Кроме того, минчанка отдала 12 тысяч долларов гадалке, угрожавшей навести порчу на ее детей.

Еще минчанка заплатила за тайный обряд гадалки 59 тысяч рублей и пошла в милицию.