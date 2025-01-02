Ситуация на Крымском мосту: в автомобильную пробку попали 540 машин

Ситуация в районе Крымского моста к вечеру значительно улучшилась: пробка в Кубани исчезла, очередь сохранилась только на территории полуострова.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщили в инфоцентре «Крымский мост: оперативная информация» в семь вечера.
Новогодние каникулы спровоцировали очереди на пунктах досмотра, которые нельзя миновать, если есть желание проехать через Керченский пролив.
Безопасность — превыше всего, поэтому путешественникам, которые едут на материковую часть страны, ничего не остается, как набраться терпения.