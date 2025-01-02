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Ростовского школьника наградили за помощь пожарным

В микрорайоне Суворовский четвероклассник помог потушить пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове наградили ученика четвертого класса за то, что он помог пожарным. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в микрорайоне Суворовский. Школьник Иван Ткачев заметил возгорание и вызвал пожарных. Подросток правильно оценил обстановку, указал точный адрес и рассказал о масштабе ЧП.

Когда на место прибыл пожарно-спасательный расчет, пламя оперативно ликвидировали.

А Ваню спасатели поблагодарили за активную гражданскую позицию, вручили ему грамоту и подарок. А еще пригласили его с классом на экскурсию в свое подразделение.