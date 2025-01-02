Ростовского школьника наградили за помощь пожарным

В Ростове наградили ученика четвертого класса за то, что он помог пожарным. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел в микрорайоне Суворовский. Школьник Иван Ткачев заметил возгорание и вызвал пожарных. Подросток правильно оценил обстановку, указал точный адрес и рассказал о масштабе ЧП.
Когда на место прибыл пожарно-спасательный расчет, пламя оперативно ликвидировали.
А Ваню спасатели поблагодарили за активную гражданскую позицию, вручили ему грамоту и подарок. А еще пригласили его с классом на экскурсию в свое подразделение.