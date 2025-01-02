В Котово сообщили об устранении аварии на водоводе

— Дополнительно поступила техника для подвоза воды из Еланского муниципального района. Помимо коммунальной техники больше 10 единиц личного автотранспорта задействовано для доставки волонтёрами воды жителям Котово. Подвоз воды и работы по ее доставке волонтерами и активистами будет осуществляться до окончания наполнения системы водой. 3 января с 8:00 и до 21:10 воду будут доставлять по графику 11 единиц техники — 7 единиц для питьевой воды и 4 единицы для технической).