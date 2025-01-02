В Башкирии легковушка с четырьмя пассажирами врезалась в частный дом

Вечером, 1 января, в Сибае водитель Renault Duster не справился с управлением и влетел сначала в дерево, а потом машину отбросило в частный дом. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, в салоне находилось четверо пассажиров.
Как сообщают в пресс-службе экстренного ведомства, пассажирам понадобилась помощь спасателей. После ДТП двоих парней увезли в больницу с травмами, а девушек зажало в машине, им помогали сотрудники госкомитета по ЧС.
Спасатели деблокировали из автомобиля двух девушек и передали их бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
По данным экстренной службы, водитель не пострадал.
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