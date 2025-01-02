В Ростовской области в первые сутки нового года родилось 85 младенцев

В первые сутки 2025 года в Ростовской области на свет появилось 85 малышей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Как уточнили в сообщении, только в перинатальном центре в новогодние сутки родилось 14 детей. Причем первой на свет в год Змеи появилась двойня.
Кстати, в прошлом году на Дону родилось более 32 тысяч младенцев. Из них было четыре тройни и 351 — двойня. Также известно, что в 2024 году с помощью экстракорпорального оплодотворения на свет появилось 700 детей.
— Всего в прошлом году в Ростовской области было выполнено около 2000 программ ЭКО, их количество полностью удовлетворяет потребность жителей области в данном виде лечения, — говорится в сообщении.