Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в первые сутки нового года родилось 85 младенцев

В новогодние сутки в Ростовской области родилась двойня.

Источник: Комсомольская правда

В первые сутки 2025 года в Ростовской области на свет появилось 85 малышей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Как уточнили в сообщении, только в перинатальном центре в новогодние сутки родилось 14 детей. Причем первой на свет в год Змеи появилась двойня.

Кстати, в прошлом году на Дону родилось более 32 тысяч младенцев. Из них было четыре тройни и 351 — двойня. Также известно, что в 2024 году с помощью экстракорпорального оплодотворения на свет появилось 700 детей.

— Всего в прошлом году в Ростовской области было выполнено около 2000 программ ЭКО, их количество полностью удовлетворяет потребность жителей области в данном виде лечения, — говорится в сообщении.