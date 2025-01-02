В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

По данным ведомства, сотрудниками МЧС России, спасателями МЧС Республики Крым, представителями администрации и волонтерами очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии. С начала работ обследовано уже 1803 км береговой линии, очищено более 48,5 км побережья, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта, спасено 168 птиц.