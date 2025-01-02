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В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым. В Крыму завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на вновь выявленных участках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

«Сегодня в ходе мониторинга были обнаружены два новых участка загрязнений нефтепродуктами береговой линии в Керчи и Ленинском районе. В настоящее время работы на этих участках завершены», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудниками МЧС России, спасателями МЧС Республики Крым, представителями администрации и волонтерами очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии. С начала работ обследовано уже 1803 км береговой линии, очищено более 48,5 км побережья, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта, спасено 168 птиц.

экология