Роспотребнадзор: доминирующий в России вирус приводит к пневмонии за сутки

В России выросло число пациентов с ОРВИ, среди возбудителей доминирует грипп А (H1N1)2009, сообщили в Роспотребнадзоре. Этот вирус чаще других приводит к осложнениям и может развиться до пневмонии всего за сутки. Что нужно знать об опасном возбудителе и как не заболеть — в материале «Газеты.Ru».