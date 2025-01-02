Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде скончался экс-депутат Госдумы Владимир Косых

Ушел из жизни советский и российский юрист и политический деятель Владимир Косых, который с 1993 по 1995 год представлял Волгоградскую область в Госдуме РФ. Ему было 74 года.

Владимир Косых много лет проработал в правоохранительных органах. Прошел путь от рядового милиционера до заместителя начальника УВД города Волгограда.

В 1993 году стал депутатом Госдумы РФ первого созыва, где входил в состав комитета по безопасности и депутатскую группу «Россия». Избирался от Красноармейского одномандатного избирательного округа № 70 Волгоградской области.

Прощание с экс-начальником криминальной милиции ГУВД Волгограда и бывшим депутатом Госдумы состоится в субботу, 4 января, в ритуальном комплексе «Память» на Красноармейском кладбище, начало в 14.15. В 15.00 состоится отпевание в храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских. На церемонии прощания и при погребении будет присутствовать почетный караул.

Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает родным и близким Владимира Косых самые глубокие и искренние соболезнования.