В Волгограде скончался экс-депутат Госдумы Владимир Косых

Прощание с экс-начальником криминальной милиции ГУВД Волгограда и бывшим депутатом Госдумы состоится в субботу, 4 января, в ритуальном комплексе «Память» на Красноармейском кладбище, начало в 14.15. В 15.00 состоится отпевание в храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских. На церемонии прощания и при погребении будет присутствовать почетный караул.