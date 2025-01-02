В Волгограде скончался экс-депутат Госдумы Владимир Косых

Владимир Косых много лет проработал в правоохранительных органах. Прошел путь от рядового милиционера до заместителя начальника УВД города Волгограда.
В 1993 году стал депутатом Госдумы РФ первого созыва, где входил в состав комитета по безопасности и депутатскую группу «Россия». Избирался от Красноармейского одномандатного избирательного округа № 70 Волгоградской области.
Прощание с экс-начальником криминальной милиции ГУВД Волгограда и бывшим депутатом Госдумы состоится в субботу, 4 января, в ритуальном комплексе «Память» на Красноармейском кладбище, начало в 14.15. В 15.00 состоится отпевание в храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских. На церемонии прощания и при погребении будет присутствовать почетный караул.
Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает родным и близким Владимира Косых самые глубокие и искренние соболезнования.