Ростовская область оказалась в лидерах по поеданию мандаринов

Жители Ростовской области на 26% чаще стали покупать мандарины в 2024 году. И это самый большой показатель среди других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из сервисов по автоматизации малого и среднего бизнеса.
Кстати, в Краснодарском крае в прошлом году мандарины покупали на 17% больше, чем в 2023. В Новосибирской области — на 11%. А вот в Москве и Санкт-Петербурге спрос на эти цитрусовые упал.
Также стало известно, что на Дону не только стали чаще есть мандарины, но и начали дороже продавать этот товар. Так, Ростовская область заняла второе место по повышению цен. На первом месте оказалась Новосибирская область.